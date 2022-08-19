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AK Parti Konya İl Başkanı Angı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı değerlendirdi

AA

AK Parti Konya İl Başkanı Angı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı değerlendirdi

KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın, kentin tüm dünyaya tanıtılmasına önemli katkı sağladığını bildirdi.

Angı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta açılışı gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda birbirinden önemli başarılar elde edildiğini aktardı.

Konya'nın, oyunlara dünyaya örnek olacak şekilde ev sahipliği yaptığını vurgulayan Angı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıl süren yoğun çalışmanın ardından, spor müsabakalarını alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye'nin ilk olimpik veledromu, atletizm pistimiz, olimpik yüzme havuzumuz ve diğer spor merkezlerimiz birbirinden çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaptı. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve oyunlar boyunca örnek bir ev sahipliği sergileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerimi iletiyorum."

Angı, oyunlar kapsamında önemli başarılar elde eden Milli sporculara da teşekkür ederek, 56 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye'nin en başarılı ülke olarak tarih yazdığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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