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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çumra'da "Tarım Bayramı" etkinliği düzenlenecek

AA

Çumra'da "Tarım Bayramı" etkinliği düzenlenecek

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde geçmiş yıllarda da düzenlenen "Tarım Bayramı" etkinliklerinin bu yıl yeniden düzenleneceği bildirildi.

Belediye Başkanı Recep Candan, yaptığı yazılı açıklamada, özlenen Tarım Bayramı etkinliklerinin yeniden yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Tarımsal ürünlerin korunarak, gelecek nesillere aktarılması için yapılan etkinliklerin faydalı olacağını vurgulayan Candan, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret aldığımız ve tescilli olarak marka haline gelene Çumra kavununun tanınırlığını daha da artırmak için öncesinde güzel bir yarışma yapmak istedik. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Çumra'nın tüm tarımsal değerlerini muhafaza etmek için çaba sarf ediyoruz. Bu etkinliklerin sürdürülebilirliği açısından, gelecek yıllarda da yapmayı planlıyoruz. Bölge çiftçimizi etkinliğe davet ediyorum."

Farklı kategorilerde yarışmaların düzenleneceği Tarım Bayramı etkinliklerinde dereceye girenlere ödüller verilecek.

Yarışmaya, Çumra Belediyesi Bası Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile http://tarim.cumra.bel.tr'den müracaat edilebiliyor.



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