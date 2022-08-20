Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Beyşehir'de vatandaşlarla buluştu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçesinde mahalleleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay, Sadıkhacı, Yenidoğan, Doğanbey, Karaali, Çukurağıl, Emen ve Sevindik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak merkez dışındaki ilçelerde temel hedeflerinin altyapıyı tamamlamak olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nin il merkezinde verdiği hizmetleri aynı standartlarda mahalle statüsü kazanan yerleşim yerlerinde de vermek için çalıştıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Beyşehir ilçemizin eski beldelerini ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak merkez dışındaki ilçelerde temel hedefimiz altyapıyı tamamlamak. Bunun için çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Beyşehir ilçemizde de yaptığımız diğer diğer çalışmaların yanında bugün yaklaşık 70 bin metrekare işçilik dahil parke döşeme işini gerçekleştiriyoruz. KOSKİ'mizin altyapı çalışmaları, üstyapıyla ilgili işleri tamamlamak önceliğimiz. Büyükşehir sınırları içerisindeki tüm ilçelerimizde standartları yükseltmek için çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde, hem yapmış olduğumuz işleri kontrol ettik hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Kalan beldelerimizi inşallah en kısa sürede ziyaret etmek için çalışmalara devam edeceğiz."

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