Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kömür ocağında, iş makinesinin gölete düşmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Beyşehir-Seydişehir ilçesi sınırında bir kömür ocağının şantiyesinde çalışan Yalçın Yeşilyurt (50), toprak kayması sonucu kullandığı iş makinesiyle yapay gölete düştü.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ihbarı üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait su altı arama kurtarma timi de bölgeye sevk edildi.

Gölete giren dalgıçlar, operatörün iş makinesinin kabini içerisinde sıkıştığını belirledi. Çalışmaların ardından operatörün cansız bedeni sudan çıkarılarak Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yeşilyurt'un olay yerine gelen ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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