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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da aşure etkinliği düzenlendi

AA

Konya'da aşure etkinliği düzenlendi

KONYA (AA) - Konya Obruklular Derneğince aşure etkinliği düzenlendi.

Karatay ilçesi Obruk Mahallesi'ndeki tarihi Obruk Hanı'nda bir araya gelen vatandaşlara, Dernek Başkanı Mesut Uğurlu ve dernek üyeleri aşure ikram etti.

Programa ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan dernek yöneticisi Taner Doğan, çevre köy ve yaylalardan çok sayıda kişinin etkinliğe katıldığını söyledi.

Doğan, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, katılımcılara teşekkür etti.

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