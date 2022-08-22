Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde çalışmalar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde çalışmalar sürüyor

AA

Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde çalışmalar sürüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa tahsisini yaptığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nin inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için yapılan yeni sanayi sitesinde esnafların modern iş yerlerinde hizmet vereceğini belirtti.

Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nin Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesi olacağına dikkati çekti.

TOKİ iş birliğinde Yeni Motorlu Taşıtlar Sanayi için yaklaşık 34 kilometre yağmur suyu projesi hazırlandığını, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün de toplam 3 bin 300 metre yağmur suyu hattı çalışması yapacağını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Yağmur Suyu Projesi, su kaynaklarının korunması, taşkın ihtimalinin minimize edilmesi gibi amaçlarla hazırlandı. Toplu Konut İdaremizle hazırladığımız proje için 34 kilometre hat döşenecek. Projenin 3 kilometrelik kısmını KOSKİ Genel Müdürlüğümüz yapacak. Yine bu kapsamda TOKİ tarafından yağmursuyu depolama ve geri kazanım tesisi de yapılacak. Yapılacak tesis, KOSKİ'ye devredilecek ve tesiste depolanacak yağmur suyu ile bölgede bulunan yeşil alanların sulaması yapılacak."

Hazırlanan proje kapsamında döşenecek hatlarda muhtelif çap ve tiplerde uzun ömürlü boruların kullanılacağı bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seydişehir'de Açık Hava Sinema Günleri sona erdi
YEREL HABERLER Seydişehir'de Açık Hava Sinema Günleri sona erdi
Konya'da polis memuruna araçla çarpıp kaçan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da polis memuruna araçla çarpıp kaçan zanlı ...
Konya'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da av tüfeğiyle vurularak ölen çocuk toprağa verildi
YEREL HABERLER Konya'da av tüfeğiyle vurularak ölen çocuk toprağa ...
Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ...
Karapınar'da 257 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Karapınar'da 257 kök Hint keneviri ele geçirildi
Zazadin Hanı'nda yapılan düğünler Selçuklu dönemini yaşatıyor
YEREL HABERLER Zazadin Hanı'nda yapılan düğünler Selçuklu dönemini ...
Konya'da yonca tarlasında obruk oluştu
YEREL HABERLER Konya'da yonca tarlasında obruk oluştu
Konya'da aşure etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da aşure etkinliği düzenlendi
Konya'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 ...
Konya'da restore edilen obruk gölü manzaralı 800 yıllık han ziyarete açılıyor
YEREL HABERLER Konya'da restore edilen obruk gölü manzaralı 800 ...
Konya'da seyir halindeki motosiklet yandı
YEREL HABERLER Konya'da seyir halindeki motosiklet yandı
Konya'da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk öldü
YEREL HABERLER Konya'da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan ...
Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü
YEREL HABERLER Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü
Maden sahasında toprak kaydı, kepçe operatörü yapay gölette boğuldu
YEREL HABERLER Maden sahasında toprak kaydı, kepçe operatörü yapay ...
Lösemi nedeniyle yaşamını yitiren doktorun cenazesi Konya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Lösemi nedeniyle yaşamını yitiren doktorun cenazesi ...
Lösemiye yenik düşen doktor Selin, 3'üncü ilik nakli için hazırlık yapıyormuş
YEREL HABERLER Lösemiye yenik düşen doktor Selin, 3'üncü ilik nakli ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Beyşehir'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Beyşehir'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.