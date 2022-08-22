Beyşehir'de "Sille Sanat Sarayı Üyeler" buluşması etkinliği düzenlendi

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KONYA (AA) - Beyşehir'de "Sille Sanat Sarayı Üyeler" buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyenin ev sahipliğinde üç gün süren etkinlikte Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde sergi açılışları, Yurdagül Savaşçı ve Seyit Ali Ak kupalarının takdimi, fotoğraf sunumları yapıldı. Ardından Sille Sanat Sarayı unvan, rozet ve sertifikaları sahneye davet edilen fotoğrafçılara verildi.

Etkinliğe katılan fotoğrafçılar, Yeşildağ Leylekler Vadisi, Eflatun Pınar Anıtı, tarihi Eşrefoğlu Camisi, Sonsuz Şükran Köyü, nilüfer bahçesi ve Beyşehir Gölü'nde günbatımı ve farklı doğal ve tarihi mekanlarda çekim yaptı.

Sille Sanat Sarayı Kurucusu ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Fotoğraf Akademisi Medya Koordinatörü Reha Bilir, etkinliklere ev sahipliği yaparak destek veren ve katkı sunan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve ekibine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Söz uçar gider ama sanat yerinde kalır ve bizden sonra gelen nesillere sizlerin fotoğrafları kalır." dedi.





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