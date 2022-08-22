Konya'da Bilim Tırı mevsimlik işçilerin çocuklarını misafir etti

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı, Çumra'da mevsimlik işçilerin çocuklarını misafir etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin çocuk işçiliğini önleme amacıyla başlattığı proje kapsamında Pikolo Derneği ile Konya Bilim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım sağlandı.

Çumra Mithat Paşa İlkokulu ve Karkın Atatürk İlkokulu'nda yapılan etkinlikle ilgili şunlar kaydedildi:

"Etkinliğe katılan 150 çocuk, ilk kez karşılaştıkları etkinlikleri dikkatle takip etti. Bilim hakkında merak ettikleri soruların yanıtlarını bulan çocuklar Bilim Tırı'nda eğlenceli vakit geçirdi. Veliler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Bilim Tırı'na gelenler, anatomik modellerle vücudumuz, robotlar ile robotik kodlama, gezegenler ile evrenimiz, dinazor T-Rex, vandegraf jeneratörü, denge kuşu, hiperbolik delik, el bataryası, sterling, motor, desibel ölçer, Hanoi Kuleleri ile fizik kuralları, zeka oyunları, el-göz-beyin koordinasyonu ve VR gözlükle farkındalık oluşturup bu konularda bilgi sahibi oluyor. Bilim Tırı, yaz döneminde Kültürpark'ta hizmet vermeye devam ediyor."

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