Konya'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde çıkan kavgada tabancayla bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toprak Sarnıç Mahallesi'nde Habip Karakaya'nın (33) öldürülmesine ilişkin için çalışma başlattı.

Polis, alınan ifadeler, eşkal bilgileri ve kamera görüntüleri doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullandıkları aracı tespit etti.

Zanlıların bulundukları adreslere operasyon düzenleyen polis, birçok suç kaydı bulunduğu öğrenilen G.Ö. (25), S.Ö. (39) ve Ş.R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Ağustos'ta otomobille yanına gelen kişilerle tartışan Habib Karakaya, tabancayla vurularak yaşamını yitirmiş, zanlılar kaçmıştı.



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