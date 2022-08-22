Türkiye Satranç 1. ve 2. lig maçları Konya'da başladı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KONYA (AA) - Türkiye Satranç 1. ve 2. ligi mücadelesi Konya'da başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen müsabakaların açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Satranç 1. Ligi’nde 20 takımın yer alacağını ve ilk üçe giren takımların Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’ne yükselme hakkı kazanacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından turnuvanın ilk başlangıç hamlesini Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yaptı.

Türkiye Satranç 2. Ligi'nde ise 408 sporcunun yer aldığı 31 takım, ilk dörde girerek üst ligde yer alma hakkı elde etmeye çalışacak.

Liglerdeki mücadele 28 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.



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