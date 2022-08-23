Konya'da tırların akülerini çalan 2 kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da park halindeki tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde, tırların akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin birçok suçtan kaydı bulunan Ahmet T. ile Ahmet R. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, dört tırdan 8 akü çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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