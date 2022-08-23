Konya'da yalnız yaşayan kadına polis sahip çıktı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KONYA (AA) - ​​​​​​​Konya'nın Yunak ilçesinde, bir kadın hayırseverlerin desteğiyle yeni bir eve yerleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki müştemilattan bozma bir evde yalnız yaşayan ve komşularının desteğiyle hayata tutunmaya çalışan 78 yaşındaki Sebahat Bayındır için hayırseverlerle irtibata geçti.

Emniyet Amiri Ufuk Başlık'ın öncülüğünde tüm ihtiyaçları karşılanarak yeni bir eve yerleştirilen kadın, polis ekiplerine teşekkür etti.

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