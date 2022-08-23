Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak

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KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor Kulübü, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe ile karşılaşacakları maçın, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fikstür gereği, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçı, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır."

Açıklamada ayrıca, kombinesi olan taraftarların PassoLig kartlarına maç biletlerinin tanımlanacağı, müsabakanın biletlerinin kısa süre içerisinde satışa çıkacağı belirtildi.

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