Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Barbaros Mahallesi 92759 Sokak'ta yürüyen U.Ü, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Kafa ve sırtından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.





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