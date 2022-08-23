Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KONYA (AA) - Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 50'inci kilometresinde Ramazan Ç. idaresindeki 42 AAL 381 plakalı tır, Halil Çizen yönetimindeki 16 ÇJP 77 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, emekli yarbay olduğu öğrenilen Çizen, olay yerinde hayatın kaybetti, aynı araçtaki eşi Birgül Çizen yaralandı.

Ağır yaralı olan Birgül Çizen ambulansla Konya'daki hastaneye götürüldü.

Tır şoförü gözaltına alındı.





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