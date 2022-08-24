Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 15 firari hükümlü yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, silahla tehdit, yağma" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 yıldan 35 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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