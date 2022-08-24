Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Akşehir'de çocuklar ve gençlerle buluştu

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'de gençler ve "Güle oynaya camiye gel projesi"ne katılan çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akşehir Gülmece Parkı'nda gençlerin çay davetine katılan Altay, gençlerle Akşehir'in milli mücadeleye verdiği önem üzerine sohbet etti.

Ayrıca ilçedeki esnafı ziyaret eden Altay, "Güle oynaya camiye gel projesi" kapsamında sabah namazında çocuklarla buluştu.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, çocukların, gençlerin ülke ve şehir yönetiminde söz sahibi olmaları, alınan kararlara etki etmelerini önemsediklerini vurguladı.

Geçlerin çalışmalarına ve fikirlerine büyük önem verdiklerini belirten Altay, "Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızda öncelik verdiğimiz ortak akılla yönetime katılan gençlerimiz bize çok önemli katkı sunuyor. Konya'nın ve Akşehir'in kalkınmasında önemli rol oynayan genç kardeşlerimizi yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza ve genç kardeşlerimize bu destek ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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