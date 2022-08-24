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Milli Savunma Bakanı Akar, Akşehir Onur Günü'nde konuştu:

AA

Milli Savunma Bakanı Akar, Akşehir Onur Günü'nde konuştu:

KONYA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli mücadele dönemimde kahraman ordunun, cansiparane bir şekilde vatanı koruduğu gibi bugün de aynı ruh, azim ve kararlılıkla bölgesel ve küresel güvenlik için Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğini söyledi.

Akar, Akşehir Onur Günü programı dolayısıyla geldiği Akşehir'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, halk oyunları gösterisi ve Genelkurmay Mehteran Bölüğü konseri alkış aldı.

Bakan Akar, konuşmasında, bir asır önce vatanı düşman işgalinden kurtarırken şehadet makamına ulaşan şehitlere ve ebediyete intikal eden kahraman gazilere rahmet ve minnet diledi.

- "Zaferler hep ağustos ayında gerçekleşmiştir"

Binlerce yıllık Türk tarihinde ağustos ayının müstesna bir yerinin olduğunu belirten Akar, "1071'de Malazgirt'te, 1473’te Otlukbeli'nde, 1514'te Çaldıran'da ve 1526'da Mohaç'ta kazanılan zaferler hep ağustos ayında gerçekleşmiştir. Şanlı tarihimizde 'Zaferler ayı' olarak bilinen bu ayda kazandığımız zaferlerden biri de 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi'dir." diye konuştu.

Bakan Akar, 26 Ağustos 1922 sabahı 'Büyük Taarruz' ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin en büyük ve en parlak destansı zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.

Vatanı düşman elinden almak için kahramanların Kocatepe'den Afyon ovasına doğru coşkun bir sel gibi aktığını, düşman birliklerini bozguna uğratarak, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zafere ulaştığını anlatan Akar, 30 Ağustos'un, esaret zincirine vurulmak istenen bir milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla başlattığı ve yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gün olduğunu dile getirdi.

- Akşehir, milli mücadelede kritik rol üstlendi

Akar, bu mücadelede, umuda ve zafere giden bu yolda Akşehir'in de önemli yerinin olduğuna işaret ederek, "Akşehir, Milli Mücadelemizde, Büyük Taarruz öncesindeki dokuz aylık kritik süreçte, Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa da başkomutan olarak Büyük Taarruz öncesi üç farklı zamanda Akşehir'e gelerek hazırlıkları yakından takip etmiştir." ifadesini kullandı.

Türk milletinin, Milli Mücadelede de olağanüstü zorluklara göğüs gerdiğine ve emsalsiz fedakarlıklar sergilediğine değinen Akar, vatanın her bölgesinden olduğu gibi Konya ve Akşehir'den binlerce yiğidin vatanına, bayrağına, ezanına halel gelmesin diye cepheye koştuğunu söyledi.

Akar, Milli Mücadele döneminde Konya ve Akşehir'in 786 şehit verdiğini aktardı.

- "Ordumuz, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir"

Ecdattan devralınan emanete sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillere miras bırakmanın omuzlarına yüklenmiş tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Akar, şunları paylaştı:

"İşte bu sorumluluğun bilinciyle savunma sanayisi başta olmak üzere, hemen her alanda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi küresel bir güç haline getirmek için gece gündüz demeden, var gücümüzle çalışmaktayız. Bir asır önce 'var olma' mücadelesi verirken, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; uluslararası alanda özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen, küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir güce ulaşmış durumdayız. Aynı şekilde bir asır önce yokluklar içinde başlattığı 'Büyük Taarruz' ile zafer elde eden kahraman ordumuz, bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir. O gün kahraman ordumuz, cansiparane bir şekilde nasıl ki vatanımızı koruduysa bugün de aynı ruh, aynı azim ve aynı kararlılıkla bölgesel ve küresel güvenlik için Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir."

- "Başarılarda en büyük ilham kaynağımız, milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu nitelikli personelin yanı sıra, yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle teçhiz edildiğini dile getirdi.

TSK'nin "Hudut namustur" anlayışıyla sınır güvenliğini sağladığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda ve taarruzi bir anlayışla başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmektedir. Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları dahil, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimiz ile semalarımızı azim ve kararlılıkla korumakta, başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta, bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Elde ettiğimiz başarılarda en büyük ilham kaynağımız; şehit ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakarlıkları ile asil milletimizin, yani sizlerin sevgisi, güveni ve duasıdır. Sizlerin bizlere olan sevgisi, güveni ve duası sürdükçe başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

- "TSK, milletinin emrinde, görevinin başındadır"

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peygamber ocağı olarak da bilinen TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum."

Konuşmaların ardından meydandan Batı Cephesi Karargahı Müzesi'ne, Afyonkarahisar'a Temsili Yürüyüş ve Uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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