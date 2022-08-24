Konya'da "Kadın Mutfak Akademisi" tanıtım ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konya Kadın Girişimciler Kurulu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Konya Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kadın Mutfak Akademisi" projesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Havuzbaşı'nda düzenlenen program, NEÜ Turizm Fakültesi, TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu ve KADEM Konya Temsilciliği paydaşlığında, Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Ticaret Borsasının (KTB) destekleriyle gerçekleştirildi.

Törende konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu Necmettin Erbakan Üniversitesinin ortaya koyduğu projelerin, Konya ve Türkiye adına yapılan önemli işler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Üniversite olarak bilgi ve birikiminin kullanılabileceği her alanda dernek ve kurumlarla yapılacak iş birliklerine odaklandık. Kadın Mutfak Akademisi de, bu iş birliklerinden sadece bir tanesi. Bu projede, çok önemli birçok paydaş bir araya geldi. Ciddi bir enerji ve gayret gerektiren bu yolda kadınlar, azim ve gayretle bu işi başardılar. Kadınların becerisini, anne ve eş olarak ailede görüyoruz. Toplumsal anlamda da gerçekten dokundukları her noktada bir estetik, değer, bereket ve hayır var."

Mezunlar adına konuşan Kamile Küçük ise proje sayesinde kadınların el ele verdiklerinde istedikleri her şeyi başarabileceklerini söyledi.

KADEM Konya İl Temsilcisi Aytül Dağ da kadının onuruyla yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.



NEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan da kadının gerekli donanıma sahip olarak iş hayatında yer almasını teşvik etme ve bu konuda farkındalık oluşturmaya yönelik proje oluşturma fikrini hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



Program sonunda kursu başarıyla tamamlayan Alime Başpınar, Ayşegül Borucu, Habibe Özelçi, Hacer Saraç, Havva Demircan, Havva Denizkuşları, Kamile Küçük, Münevver Yıldırım, Nuran Malas, Sema Kaşıkçı'ya sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

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