Karatay Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi'ne sosyal tesis kazandırıldı

KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi'ne kazandırılan çok amaçlı sosyal tesisin, düzenlenen törenle hizmete açıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımı tamamlanan ve içinde emekli konağı, muhtarlık ofisiyle iş yerinin bulunduğu çok amaçlı sosyal tesisin mahallenin sosyal yaşamına katkı sunması hedefleniyor.



Tesisin, 232 metrekare inşaat alanına sahip olduğu yapılan çevre düzenlemeleriyle de yaklaşık 1 milyon liraya mal edildiği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, temel hedeflerinin ilçedeki hizmet kalitesini daha da artırmak olduğunu belirtti.

İlçenin, 80 mahallesine eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri tüm mahallelerimizi ziyaret ettik, etmeye devam ediyoruz. Sık sık muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüşerek mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Yenikent Mahallemizin de bazı ihtiyaçları vardı. Çocuklarımız taşımalı eğitimle Esentepe Mahallesi'ne gidiyordu ve o yol uygun değildi. Geçen yıl 12 kilometrelik bu yolun tamamının asfaltını yaptık. Yine 2 buçuk kilometreye yakın sıcak asfaltla kaplayarak mahallemizin ana arterlerinin tamamını asfaltladık. Ara yollarının tamamını parkeyle kapladık. Yenikent Sosyal Tesisi de buranın çehresini değiştirdi. Çok amaçlı olarak tasarladığımız bu tesisimiz, hem emekli konağı hem muhtar ofisi hem de ihtiyaca yönelik dükkanlarıyla hemşehrilerimize hizmet verecek."

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