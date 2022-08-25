Konya'da parkta müzik dinlerken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da birçok hırsızlığa karışan şüpheli, bir parkta müzik dinlerken yakalandı.

Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bisiklet ve motosikletlerin çalınması gibi ilçedeki 5 hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Barış K. olduğu tespit edildi.

Hırsızlık, uyuşturucu bulundurma, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve benzeri birçok suçtan kaydı bulunan Barış K, bir parkta müzik dinlerken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, suçunu itiraf ettiği ve çaldığı eşyaları tanımadığı kişilere sattığını söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.