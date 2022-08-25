Denizlerde yasak olan misina ağları iç sularda da yasaklanmalı

KONYA (AA) - Türkiye’de, denizlerde balık avında kullanımı yasak olduğu belirtilen misina ağların iç sularda yapılan avlanma faaliyetlerinde de yasaklanması istendi.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) ile Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu tarafından ortak yapılan yazılı açıklamada, misina ağların sucul hayatı katleden unsurlar taşıdığı, suda parçalandığı ve sürekli avcı halde bulunması sebebiyle sucul hayatı tehdit ettiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Misina ağların gerek deniz canlılarına gerek iç sularda ki canlılara verdiği zararlar tüm kamuoyu tarafından biliniyor. İlgili kurum ve kuruluşlar ile bilim insanları tarafından bu zararlar her fırsatta dile getiriliyor. İç sularımızdan sonra denizlerimizde de kullanımının serbest bırakılması için kurumlar tarafından ilgili çalışmaların başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Gelecekten umudunu yitirmemiş çocuklarımızın, gençlerimizin misina ağların yarattığı bu kıyım ile birlikte yok olmak üzere olan balıkları, su kuşlarını, kaplumbağaları, kurbağaları, yılanları, yengeçleri ve kısaca suya bağımlı yaşam süren tüm canlıları misina ağlara dolanıp boğularak, can çekişerek ve çürüyerek ölmelerini görmemeleri en büyük arzumuzdur."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.