Konya'da çevreyi kirletip, trafiği tehlikeye atan tır sürücüsüne para cezası uygulandı

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da üzeri dorsesi çadırla kapatılmadığı için yükünü yola dökerek ilerleyen geri dönüşüm malzemeleri yüklü tırın sürücüsüne para cezası kesildi.

Bir vatandaşın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı ihbar olarak değerlendiren trafik ekipleri, çalışma başlattı.

Aracı uygulama noktasında durduran ekipler, hem çevreyi kirleten hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak kaza yapma riski oluşturan sürücüye, dorsenin üzerine çadır çekmediği için 408 lira cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.