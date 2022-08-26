Konya'da dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası kapanış programı yapıldı

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası"nın kapanış programı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinliğe 800'e yakın öğrencinin katıldığı belirtildi.

Program öncesi öğrenciler için farklı etkinlikler hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program, öğrencilerin Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi gezisiyle başladı. Hayvanat bahçesini gezen ve bahçedeki yüzlerce tür ve yabani hayvanı görme fırsatı bulan öğrenciler, fotoğraf çektirdi. Gezinin ardından öğrenciler, kendileri için organize edilen piknik etkinliğine katıldı. Öğrenciler, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri tarafından hazırlanan eğlenceli, eğitsel oyunlarla yarışmalara katılarak eğlendi."

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