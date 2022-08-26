Konya'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Alparslan Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında oturan Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu H.M. açık olan pencereden sarkarak düştü.

Çocuğun düştüğünün fark edilmesi üzerine çevredekiler 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalenin adından H.M, kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.