Konya'da silahla öldürülen fırıncı defnedildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren harita mühendisi fırıncı Erdal Üstüner defnedildi.

Beyşehir’de, dün fırın yapmak için kiraladığı dükkanda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren 60 yaşındaki Erdal Üstüner'in naaşı bugün öğle vakti Merkez Çarşı Camisi'nin önüne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Üstüner’in cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Üstüner'in ailesi ve yakınları katıldı.

Hamidiye Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli S.G'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.







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