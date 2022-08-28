Seydişehir'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kokoreç aracı olarak kullanılan midibüste çıkan yangın söndürüldü.

Necmettin Erbakan Caddesi'nde, Adem Gültekin'e ait seyyar kokoreç aracında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumaları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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