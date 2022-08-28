Beyşehirli şehit er için anma programı düzenlendi

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KONYA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı Köyünde, 4 yıl önce askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen iki askerden birisi olan Beyşehirli Piyade Er Osman Karağlı, toprağa verildiği memleketi olan Beyşehir'in Karaali Mahallesi’nde düzenlenen programda anıldı.

Programda şehit asker için Mevlit-i Şerif okundu, dualar yapıldı, katılımcılara yemek ikram edildi.

Programa, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Süleyman Ege, Beyşehir Temsilcisi gazi Ahmet Taşkın, Karaali Mahallesi Muhtarı Edip Pehlivan askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, ailesi ve yakınları katıldı.

Beyşehirli Piyade Er Osman Karağlı, 28 Ağustos 2018 tarihinde vatani görevini yaptığı esnada, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi, Samanlı köyünde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşmüş, naaşı 29 Ağustos 2018 tarihinde Karaali Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

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