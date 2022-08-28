Kulu'da aynı saatlerde 2 ayrı yerde yangın çıktı

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KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde 2 ayrı mahallede aynı saatlerde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle, Kıbrıs Caddesinde Nurettin Çiftçi'ye ait müstakil evin bitişiğindeki garajda tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.



İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ikinci bir yangın ihbarı da Camikebir Mahallesi'nden geldi.



Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında Serdar Kaplan’a ait olduğu öğrenilen dairede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Her iki yangında ölen ya da yaralanan olmazken garaj ve dairede hasar meydana geldi.

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