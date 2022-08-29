Konya'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

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KONYA (AA) - Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Salı günü kentin bazı notalarında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin güvenli şekilde yapılabilmesi için bazı yolların trafik akışında düzenleme yapılacak.

Buna göre, saat 07.30'da çelenk töreni için Millet Caddesi Hava Hastanesi Kavşağı ile Öğretmen Evleri Kavşağı arası, Gar Kavşağı İle Anıt Kavşağı arası (Feritpaşa Caddesi) trafiğe kısmen kapatılacak.

Çelenk töreninin ardından bisiklet sürüş etkinliği için Anıt civarı Ferit paşa Caddesi, Atatürk Caddesi, Alaaddin Bulvarı, Ankara Caddesi (Alaaddin Tepesi ile Emniyet Kavşağı arası) Kültürpark otobüs durakları, Abdul Ezel Paşa, Sultan Cem ve Amber Reis caddesi saat 11.00'e kadar trafiğe kapatılacak.

Fener Alayı Yürüyüşü sebebiyle de 19:30-21:00 saatlerinde Camlı Köşk ile Anıt Kavşağı arasında bulunan Atatürk Caddesi güzergahı araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı bildirildi.

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