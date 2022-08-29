Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altay mesajında, 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi.nin 100. yılını büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini belirtti.

Bir asır önce yediden yetmişe tüm Türk milletinin işgale karşı ayağa kalktığını vurgulayan Altay, "Milletimiz, hürriyetimize pranga vurmak isteyenlere karşı sarsılmaz bir inançla tek yürek olmayı başarmış ve sonunda ebediyete kadar gönüllerimizde yaşatacağımız şanlı bir zafer kazanmıştır. Ecdadımız, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt ile yerleştiğimiz kadim yurdumuz Anadolu'dan bizleri çıkarmak isteyenlere 30 Ağustos 1922'de unutulmaz bir ders vermiş, bu toprakların ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Selçuklu başkenti Konya'nın da bu zafere büyük katkı sağladığına dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 9 ay 10 gün boyunca Batı Cephesi Karargahı'na ev sahipliği yapan Akşehir'de taarruz planlarını hazırlamış ve dirilişin ateşini Akşehir'de yakmıştır. Bu mukaddes zaferin üzerinden tam yüz yıl geçti. Bizler ecdadımızdan miras kalan Büyük Taarruz ruhunu gönüllerimizde ve zihinlerimizde yaşatmaya devam ederken, yeni nesillerin de bu ruhla yetişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı zaferimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ordumuzun tüm neferlerini ve cephe gerisinde onlardan destek ve dualarını esirgemeyen tüm ecdadımızı minnetle, şükranla yad ediyorum."

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