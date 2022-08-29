1982 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunları Beyşehir'de buluştu

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KONYA (AA) - İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olan eczacılar, Beyşehir ilçesinde bir araya geldi.

Aynı okuldan mezun olan Beyşehirli fotoğraf sanatçısı ve eczacı Reha Bilir, dönem arkadaşlarını Beyşehir'de düzenlediği bir etkinlikte buluşturdu.

Her yıl geleneksel olarak yapılan buluşmada bu kez Beyşehir'i tercih eden eczacılar, Beyşehir Belediyesinin de destek verdiği organizasyonda ilçenin tarihi ve doğal mekanlarını ziyaret etti.



Tarihi Eşrefoğlu Camisi, Taşköprü, Eflatunpınar Hitit Anıtı ve Havuzu, Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi, Hüyük Sonsuz Şükran Köyü, Yeşildağ Leylekler Vadisi gibi mekanları yakından görme ve tanıma imkanı bulan konuklar göl üzerinde düzenlenen tekne gezisine de katıldı.



Organizasyonu düzenleyen eczacı Reha Bilir, okuldan dönem arkadaşlarını Beyşehir'de buluşturmaktan ve bir araya getirmekten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirirken, konuklarına teşekkür etti.



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