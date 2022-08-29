9. Akşehir Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışmaları sona erdi

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KONYA (AA) - 9. Akşehir XC OPEN 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışmaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.



Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreni, Konya Valiliği, Akşehir İlçe Kaymakamlığı Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlendi.



4 gün süren yarışmalar sonrası ödül töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, "Yaptığınız sporla Akşehir'imizin semalarını adeta rengarenk beziyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Bu yılda kazasız belasız bu yarışmayı atlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlıcakla, afiyetle arzu ettiğimiz katılımlarla sizlerin teşvikleri, Akşehir Sportif Havacılık Kulübümüzün, Türkiye Hava Sporları Federasyonumuzun, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün, Yarışma Direktörü Abdullah Hocamın teknik bilgiler noktasında ki destekleri ve Akşehir Belediyesinin destekleriyle devam ettirilmesini diliyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. İyi ki, geldiniz, iyi ki, varsınız. Sağlıcakla ikamet ettiğiniz yuvalarınıza dönmenizi arzu ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum." dedi.



Dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupalarının verilmesinin ardından salonda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.



Törene, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkan Vekili Muammer Sağlam, Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çakır Buğra, Akşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ, Yarışma Direktörü Abdullah Yıldız ile yamaç paraşütçüsü pilotlar katıldı.



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