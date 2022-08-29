Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un Beyşehir ziyareti

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KONYA (AA) - Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyşehir'de sağlıklı hayat merkezi açılması için planlama yaptıklarını belirterek, "Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız Sağlıklı Hayat Merkezi’nde sunulacak sağlık hizmet çeşitliliği sayesinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmış olacağız." dedi.

Beyşehir ilçesindeki sağlık tesislerinde incelemelerde bulunan Koç, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını ziyaret ederek sağlık çalışanları ile sohbet etti.



Koç Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaretinde, "Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız Sağlıklı Hayat Merkezi’nde sunulacak sağlık hizmet çeşitliliği sayesinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmış olacağız. İçerisinde, beslenme, çocuk gelişim danışmanlığı, psiko sosyal danışmanlık, çocuk ve ergen sağlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi, kadın ve üreme sağlığı birimi, sigara bırakma danışmanlığı gibi birimlerin yer aldığı bu sağlık tesisimiz sunacağı olanaklarla Beyşehirli vatandaşlarımızın her türlü derdine derman olmaya çalışacak." dedi.



İl Sağlık Müdürü Koç, Beyşehir Devlet Hastanesi ziyaretinde ise, hastane yöneticileri, hekimler ve kliniklerden sorumlu sağlık çalışanları ile yaptığı toplantıda bir araya geldi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Parlayıcı tarafından yapılan sunumun ardından toplantıya katılan idarecilerin istek ve çözüm önerilerini dinleyen Koç, Beyşehir Devlet Hastanesinin acil, ameliyathane, diyaliz, palyatif, yataklı tedavi hizmetleri gibi tüm branşlarda çok verimli çalıştığını görmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.



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