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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

AA

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Konya Anıt Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Vali Vahdettin Özkan, "Zafer İçin Pedalla" temalı bisiklet turunun startını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Hava Pilot Binbaşı Özgür Demir de konuşmasında, milletin bağımsızlığa tutkusunu simgeleyen, eşine az rastlanan bir kahramanlık destanının 100. yılının gururla kutlandığını söyledi.

Tören, öğrencilerin şiir dinletisi, halk oyunu gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

Programa, Vali Özkan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

- Karaman

15 Temmuz Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Jandarma Astsubay Arzu Daştan'ın, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasından sonra mehter takımı gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle son buldu.

Kutlamalara AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, törene katılanların bayramını kutladı.

Vali Aydoğdu, Anadolu'nun kaderinin ağustosta yazıldığını belirterek, "Millet olarak asırlar boyunca devam eden fetihler ve üç kıtada süren hükümranlığımız sona ermeye başladığında, bizi Anadolu'dan söküp atmak isteyenlere, yine bir ağustos günü cevap verdik." dedi.

Şiirlerin okunduğu tören, eğitimcilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti.

Jandarma ve polis ekiplerinin tören geçişinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü tarafından Komando Andı okundu.

Tören, Vali Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ile Belediye Başkanı Dinçer'in, Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmesiyle sona erdi.

- Afyonkarahisar

Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, askeri erkan ile protokol üyeleri katıldı.

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