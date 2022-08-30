Büyük Zafer'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor

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KONYA (AA) - Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Beyşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Beyşehir Gençlik Merkezi tarafından göl kenarındaki Vuslat Parkı'nda etkinlikleri düzenlendi.

Gençler ve ailelerinin katılımlarıyla yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte okçuluk yarışları, matrak oyunları, el sanatları ve geri dönüşüm, akıl zeka oyunları, ebru çalışmaları, müzik dinletisi gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Beyşehir'in gençleri ile güzel bir etkinliğe imza atmak istediklerini belirtti.





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