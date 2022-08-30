Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı.

Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki evlerinin önünde Çınar S'ye köpeğin saldırdığını gören vatandaşlar, hayvanı uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğa 40 dikiş atıldı, tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.