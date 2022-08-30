Eğitimciler Beyşehir'de buluştu

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KONYA (AA) - "Teknolojik Matematiksel Modelleme İlkokulda" projesinde yer alan eğitimciler Beyşehir'i ziyaret etti.



TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamındaki projeye devlet ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin de dahil olduğu çok sayıda eğitimci katıldı. 8 gün süren proje çerçevesinde eğitimciler, Beyşehir'deki tarihi mekanı ziyaret etti.

Proje yürütücüsü sınıf öğretmeni Dr. İsmail Kaygısız, "Bu proje matematiğin yaygınlaştırılmasında önemli bir adım olacak. Çünkü modelleme etkinlikleri lisans, lise ve ortaokul düzeyinde gerçekleştiriliyor. İlkokulda çok yaygın değil. O yüzden kıymetli hocalarımız sayesinde bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Proje uzmanlarından Ahmet Baki Yerli, etkinliğe Kahramanmaraş'tan geldiğini belirterek, Eşrefoğlu Camisi'ndeki desenleri incelediklerini, bunu derslere nasıl aktarabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Proje Uzmanı Mustafa Altıntaş, Selçuklu motifi 8 köşeli yıldızın en iyi örneklerini incelediklerini dile getirerek, "Konya ve ilçelerinin logosuna esin kaynağı olan bu mimarinin esas çıkış noktalarından birisi de işte bu beylikler döneminde yapılan bu Eşrefoğlu Camisi diyebiliriz. Bu, biz matematikçilere de bir esin kaynağı oluyor aslında. Mimari geometrinin hani derslerimize nasıl entegre edileceğini de okul dışı ortamlarında öğrenebiliyoruz." ifadesini kullandı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Çetin de,Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın gündeme aldığı matematik seferberliği kapsamında kendilerinin de projeyle modellemeyi ele aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda özellikle öğrencilerimizin matematiği gerçek yaşamla ilişkilendirememesi nedeniyle gerçek yaşam problemlerini ele alan problemleri öğretmenlerimiz yazdılar. Bunları sınıflarında uygulayacaklar. Matematiğin en temel problemi, 'Günlük yaşamda ve ne işimize yarayacak?' sorusudur. Biz de bu proje kapsamında gerçek yaşamla matematiği ilişkilendirerek bu soruya cevap aramaya çalıştık." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.