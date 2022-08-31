Yunak'ta yaz Kur'an kursları sona erdi

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KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde 27 Haziran 2022 tarihinde açılan yaz Kur'an kursları 26 Ağustos itibariyle yeni eğitim öğretim yılının gelmesiyle birlikte sona erdi.



Yunak İlçe Müftülüğünce çocukların ruh dünyasına dokunmak, manevi gelişimlerine ve ahlaki eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Yunak’ta da başlatılan 2 aylık yaz Kur'an kursları sona erdi.



İlçede her yaştan yüzlerce öğrencinin katılımıyla tamamlanan yaz Kur'an kurslarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim, namaz, inanç, ibadet, ahlak ve Hazreti Muhammed'in hayatı ile ilgili temel dini bilgiler öğretildi.



Yaz boyunca ilçedeki Hidayet Gazi Camii'ndeki kursa devamlılık gösteren öğrencilere hediye çekleri ve ayakkabı dağıtımı yapıldı.







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