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Hüyük'e yeni sağlık yatırımı

AA

Hüyük'e yeni sağlık yatırımı

KONYA (AA) - Hüyük ilçesini ziyaret eden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, ilçeye yeni devlet hastanesinin ardından yeni bir sağlık yatırımı daha kazandırılacağını söyledi.

Koç, kendisine eşlik eden hizmet başkanları ile ziyaret ettiği Hüyük'teki sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Sağlık hizmeti veren tesis ziyaretlerine Selki Aile Sağlığı Merkezi ile başlayan Koç, daha sonra sırasıyla Hüyük Toplum Sağlığı Merkezi, Hüyük 1 ve 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezleri'ni ziyaret etti.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Serkan Kasapoğlu'ndan ilçede verilen sağlık hizmetlerindeki son durum hakkında detaylı bilgi alan Koç, görevdeki aile hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla da fikir alışverişinde bulundu.

Yeni binasında hizmet vermeye başlayan devlet hastanesinin ardından, ilçeye önemli bir sağlık yatırımı daha kazandırılacağını ifade eden Koç, "Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bir arada hizmet sunacağı yeni projede son aşamaya gelindi ve kısa bir süre içerisinde ihaleye çıkılacak." dedi.

Daha sonra Yeni Hüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Koç, burada da Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Kendir ile poliklinik ve servisleri dolaştı.

Hüyük ilçesinde vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Koç, acil servis, poliklinik, yataklı servis gibi alanlarda işleyiş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik yeni düzenlemeler konusunda da başhekimlikle işbirliği halinde olduklarını da sözlerine ekledi.


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