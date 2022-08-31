Konya'da bir çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.T.A'nın (13) yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli H.T'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olay

İlçe merkezinde 27 Ağustos'ta düzenlenen tahinli pide festivaline katılan 13 yaşındaki İ.T.A, omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanmış, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.