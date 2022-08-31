Konyaspor, forvet Mame Diouf'u renklerine bağladı

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, Senegalli forvet Mame Diouf'u kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Hakan Faydasıçok da katıldı.

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında görev yapan, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da forma giyen Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bonservis bedeli ödenmeden Konyaspor kadrosuna katılan Diouf, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıkıp sezonu 12 gol ve 3 asistle tamamlamıştı.

Mame Diouf, yeni sezonda 99 numaralı formayı giyecek.

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