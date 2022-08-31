GÜNCELLEME 2 - Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta yaşayan Erdemir ailesinin evlerin yanındaki boş arsaya tırla saman indirmesi üzerine komşuları Nurettin A. evine saman tozu geldiği iddiasıyla tepki gösterdi.

Komşular arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin A. evinden getirdiği pompalı tüfekle Ayhan Erdemir (46) ve eşi Mahizer Erdemir'e (47) ateş etti.

Pompalı tüfekle vurulan karı koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavga sırasında Naif Erdemir ile F.E. ve M.G. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polislere ateş açan Nurettin A, ekiplerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüpheli Nurettin A'nın polisle girdiği çatışmada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan aileler arasında aynı konuda uzun yıllardır zaman zaman tartışmalar yaşandığı, zanlı Nurettin A'nın ise "kasten öldürme" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ölenlerden Ayhan Erdemir'in de Ocak'ta yabancı uyruklu çalışanı tarafından bıçakla ağır yaralandığı belirtildi.

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