Konya'daki trafik kazasında uzman çavuş yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Cengiz Başal idaresindeki 33 V 4504 plakalı otomobil, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 20'inci kilometresinde Mehmet Yiğit yönetimindeki 42 S 4263 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen Başal, yaralandı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Başal, ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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