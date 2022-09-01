Konya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde, "saman tozu" meselesi yüzünden komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren karı kocanın cenazesi toprağa verildi.

Ayhan (46) ile eşi Mahizer Erdemir'in (47) cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Saraçoğlu Mezarlığı'na getirildi.

Cenazede, çiftin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Öte yandan, olayda yaralanan Naif Erdemir, F.E. ve M.G'nin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, zanlı Nurettin A'nın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta yaşayan Erdemir ailesi, dün, evlerinin yanındaki boş arsaya tırdan saman indirmişti. Komşuları Nurettin A, evine saman tozu geldiği iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfekle Ayhan ile eşi Mahizer Erdemir'i vurarak öldürmüştü.

Olay yerine gelen polislere de ateş açan Nurettin A, gözaltına alınmıştı.

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