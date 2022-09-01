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Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıklar tahliye edildi

AA

Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıklar tahliye edildi

KONYA (AA) - Konya Adliyesi'nin önünde tartıştıkları avukatı tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir Ö. ve İsmail E. ile saldırıya uğrayan avukat Abdulkadir İnci ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen İnci, sanıklar tarafından yaralanmasına bağlı olarak gündelik işlerini yerine getirirken bile zorluk yaşadığını belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.

Sanık İsmail E. ise kendisini diğer sanık Kadir Ö'nün azmettirdiğini iddia ederek, saldırıya uğrayan İnci'den özür diledi.

İnci ile kişisel bir husumetinin bulunmadığını savunan İsmail E. "Uygun görülecek şekilde tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Kadir Ö. de cezaevinde olduğu için ailesinin mağdur olduğunu, ev kirasını dahi ödeyemediklerini iddia ederek, tahliyesini istedi.

İddia makamı, saldırıya uğrayan İnci'nin sağlık durumuyla ilgili yeniden rapor alınmasını ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, İnci'nin mevcut sağlık durumuna ilişkin yeniden rapor alınmasına ve sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Avukat Abdulkadir İnci (42), 7 Ekim 2021'de Konya Adliyesi civarında görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile tartışmıştı. Daha sonra otomobiline binerek adliyeye gittiği sırada tartıştığı İsmail E. ile Kadir Ö. de aynı araca binmişti. Tartışmanın araçta da devam etmesi üzerine İsmail E, Konya Adliyesi'nin önünde avukat İnci'yi tabancayla bacağından vurmuş, araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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