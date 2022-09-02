AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Konya'da STK temsilcileriyle buluştu:

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, muhalefeti eleştirerek, "Bir taraftan HDP ve PKK ile iş birliği yapacaksın, bir taraftan yine FETÖ ve terör örgütleriyle iş birliği yapacaksın, sonra da Türkiye'nin önüne 'Biz 6'lı masayız' diye çıkacaksınız, buna kimse inanmıyor." dedi.

Usta, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Beyşehir Öğretmenevi'nde bir araya geldiği toplantıda, Türkiye ve dünyanın geçtiği zorlu bir dönemde ülkeyi feraha kavuşturmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Ülkenin faydasına olacak işler için birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Usta, sosyal devlet anlayışıyla aileye destek olacak çalışmaları artırdıklarını dile getirdi.

Esnaf ve sanayicilerin sıkıntılarının farkında olduklarını anlatan Usta, şöyle konuştu:

"Bunları da el birliğiyle çözmeye devam edeceğiz. Ama her şeyin başında bir istikrar ve güven ortamı olmasının gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ülkeyi bedeller ödeyerek kazandık. 15 Temmuz'da bu ülkeyi yıkıp işgal etme çabasında olanlara hep birlikte 'dur' dedik. Şimdi bu yıkma ve işgal çabasını birtakım algı ve ekonomik krizler üzerinden yine Türkiye'ye yapma çabaları var. Buna el birliğiyle fırsat vermememiz gerekiyor. Şehitlerimizin kanlarıyla alınan bu toprakların bedelinin ucuz olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz ama birileri çıkıp, '6'lı masa' deyip, altında, arkasında, sağında, solunda kimi sakladıklarını, kimlere hesap verdiklerini bilmediğimizi zannediyorlarsa yanılıyorlar."

Usta, Anadolu ferasetine sahip insanların yaşananların farkında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bir taraftan HDP ve PKK ile iş birliği yapacaksın, bir taraftan yine FETÖ ve terör örgütleriyle iş birliği yapacaksın, sonra da Türkiye'nin önüne 'Biz 6'lı masayız' diye çıkacaksınız, buna kimse inanmıyor. Daha adaylarını belirleyip açıklayamayan ve ülkenin önüne bir proje, vizyon koymayan insanların birtakım algı operasyonlarıyla yapmaya çalıştıkları tek bir şey var; 'Ne olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderelim, ondan sonra ülke ne olur umurumuzda değil'. Açıkça bunu söylüyorlar. 'Batarsa batsın, işgal edilirse edilsin, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin.' Akıllarından geçirdikleri ve 6'lı masada konuştukları bunlardan ibaret. Başka bir şey konuşmuyorlar. Konuşsalar bir sonuç görürdük, aday açıklanır, söylem geliştirir ve proje sunarlardı. Bunların hiçbirisi yok."

Usta, konuşmasının ardından STK temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Gülay Samancı, Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir, Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

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