Yalıhüyük'te "Güle Oynaya Camiye Gel Projesinde" çocuklar bisikletlerine kavuştu

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında Yalıhüyük'te, camiye gelen çocuklara bisiklet verildi.

Yalıhüyük Merkez Camisi'nde düzenlenen törende Belediye Başkanı Hasan Koçer ve diğer yetkililer, çocuklara bisikletlerini verdi.

Koçer, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Proje sayesinde çocuklarda ümmet bilincinin ve cami alışkanlığının kazanıldığını belirten Koçer, "Sabahın erken saatinde camilerimizi dolduran tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Ebeveynlerine, ailelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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