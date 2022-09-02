Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KONYA (AA) - Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerindeki 7 adresten ayakkabı çalınması üzerine çalışma başlattı.
Polis, incelediği kamera görüntülerinden, şüphelinin C.K. olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı.
Son iki ayda 3 bin lira değerinde ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
C.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.