Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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KONYA (AA) - Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerindeki 7 adresten ayakkabı çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, incelediği kamera görüntülerinden, şüphelinin C.K. olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Son iki ayda 3 bin lira değerinde ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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