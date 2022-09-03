Konya'da gümrük kaçağı 3 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da 3 milyon 750 bin doldurulmuş makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesiyle Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda gümrük kaçağı tütün mamulü taşıdığı tespit edilen tır, ilçe girişinde durduruldu.

Aramada gümrük kaçağı 3 milyon 750 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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